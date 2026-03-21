Nell' ospedale Di Venere nasce la ' casa' dei pazienti in terapia anticoagulante | Potenziate dotazioni tecnologiche

Nell’ospedale Di Venere di Bari è stata inaugurata una struttura dedicata ai pazienti in terapia anticoagulante, gestita dal Centro Emostasi e Trombosi. La nuova ‘casa’ accoglie circa seimila persone e è stata dotata di tecnologie aggiornate per migliorare l’assistenza. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento stabile e organizzato per chi segue questa terapia.

All'interno della struttura sanitaria barese è stata inaugurata una nuova sede per l’associazione Apiaa: donato un coagulometro portatile per migliorare l’assistenza ai circa 6mila pazienti Una vera e propria ‘casa’ per i seimila pazienti seguiti dal Centro Emostasi e Trombosi dell’ospedale Di Venere di Bari. Da oggi, l’assistenza per chi deve convivere con la Terapia Anticoagulante Orale (Tao) fa un importante salto di qualità grazie a un’alleanza strategica tra sanità pubblica e volontariato. Il battesimo della nuova sede è stato accompagnato da un gesto concreto: l’associazione ha donato al Centro un coagulometro portatile di ultima generazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Gravidanze difficili e parto in anonimato: all'ospedale Di Venere quattro 'stanze protette' per accogliere le pazientiQuattro stanze, fisicamente separate dalle aree di degenza tradizionali, destinate ad accogliere le donne che affrontano un'interruzione di... Incendio in un ospedale in India: almeno dieci pazienti morti in terapia intensivaAlmeno dieci pazienti sono morti a causa di un incendio scoppiato in un reparto di terapia intensiva dello Scb Medical College and Hospital,... Approfondimenti e contenuti su Nell'ospedale Di Venere nasce la 'casa'... Temi più discussi: Cure 'a misura di persona', tre reparti del Di Venere tra i migliori d'Italia: premiati dall'ISS; Cure 'a misura di persona', premiati tre reparti dell'ospedale Di Venere; Bari, nuova sede per l’Associazione pazienti anticoagulati all’Ospedale Di Venere; All’Ospedale Di Venere una nuova realtà a supporto del Centro Emostasi e Trombosi. Nell'ospedale Di Venere nasce la 'casa' dei pazienti in terapia anticoagulante: Potenziate dotazioni tecnologicheAll'interno della struttura sanitaria barese è stata inaugurata una nuova sede per l’associazione Apiaa: donato un coagulometro portatile per migliorare l’assistenza ai circa 6mila pazienti ... baritoday.it All’Ospedale Di Venere nasce una nuova realtà a supporto del Centro Emostasi e TrombosiL’iniziativa mira a sostenere il monitoraggio e la sicurezza della terapia anticoagulante orale (TAO) per i circa 6.000 pazienti seguiti dal Centro, così come a supportare familiari e operatori sanita ... giornaledipuglia.com Libretto per aiutare i bambini della scuola primaria nell'apprendimento del corsivo. Link per scaricare il pdf al primo commento #corsivo #libro #schedegratuite #maestra #bambini #scrittura #lettura #risorsedidattiche #maestrafederica facebook 21/3/26. Nell'altra struttura museale della Fondazione SS. Felice e Fortunato, la chiesa di S. Caterina in calle S. Catterina dopo il ponte dei Filippini, continua domattina dalle 10 alle 13 la visita guidata dai ragazzi della III-AT del Cestari per le "Giornate del FAI" x.com