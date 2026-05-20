Narváez scatenato al Giro! Tris a Chiavari i big si nascondono

Al Giro d’Italia 2026, Narváez si distingue con una vittoria nella frazione di Chiavari, conquistando il suo terzo successo in questa edizione. La tappa si è svolta senza la partecipazione dei principali favoriti, che hanno preferito mantenere le forze per le prossime tappe. L’intera gara è stata segnata da attacchi e scatti di alcuni corridori meno attesi, mentre i big sono rimasti lontani dalla lotta per la vittoria fino alle ultime fasi. La corsa prosegue con questa dinamica di sorprese e strategie.

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Nuovo episodio di Bike Today dedicato all’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 con Gian Luca Giardini. La Corsa Rosa approda in Liguria tra panorami spettacolari e un percorso tutt’altro che banale, con arrivo a Chiavari. A prendersi la scena è ancora Jhonatan Narváez, semplicemente straordinario: terza vittoria in questo Giro e prestazione da protagonista assoluto. Successo che conferma la forza della UAE Team Emirates – XRG, alla quarta affermazione nonostante le difficoltà e le cadute dei giorni scorsi. Buoni segnali anche per l’Italia: Diego Ulissi e Christian Scaroni si mettono in evidenza insieme ai giovani Ludovico Crescioli, Simone Gualdi e Andrea Raccagni Noviero, sempre più interessanti in ottica futura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Narváez scatenato al Giro! Tris a Chiavari, i big si nascondono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Narváez scatenato al Giro! Tris a Chiavari, i big si nascondono Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, Narvaez cala il tris: vittoria a Chiavari davanti a MasL’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG conquista anche l’undicesima tappa del Giro d’Italia battendo Enric Mas nello sprint a due. Giro d’Italia 2026, Narvaez fa tris: l’ecuadoriano è primo a Chiavari. Eulalio ancora maglia rosaJhonatan Narvaez (UAE) ha vinto anche l’11? tappa del Giro d’Italia 2026, da Porcari a Chiavari di 195 km, dopo quella di 4 giorni fa con arrivo a... Giro d’Italia, Narváez firma il tris: sua l’11ª tappa in volataJhonatan Narváez ha siglato un'altra memorabile impresa al Giro d’Italia, conquistando la sua terza vittoria di tappa in questa edizione della prestigiosa corsa ciclistica. L'atleta ecuadoriano si è i ... it.blastingnews.com Narváez scatenato al Giro! Tris a Chiavari, i big si nascondonoNuovo episodio di Bike Today dedicato all’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 con Gian Luca Giardini. La Corsa Rosa approda in Liguria tra panorami ... oasport.it