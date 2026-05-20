Giro d’Italia 2026 Narvaez fa tris | l’ecuadoriano è primo a Chiavari Eulalio ancora maglia rosa

Durante l’11ª tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista dell’Ecuador ha conquistato la vittoria a Chiavari, portando a tre le sue vittorie di tappa in questa edizione. La frazione, lunga 195 chilometri, si è svolta da Porcari e ha visto il ciclista dell’UAE tagliare il traguardo primo. Nel frattempo, il portacolori di un’altra squadra continua a indossare la maglia rosa, mantenendo la leadership generale dopo questa tappa. La corsa prosegue con numerosi atleti ancora in lotta per la classifica finale.

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