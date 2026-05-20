Giro d’Italia 2026 Narvaez fa tris | l’ecuadoriano è primo a Chiavari Eulalio ancora maglia rosa
Durante l’11ª tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista dell’Ecuador ha conquistato la vittoria a Chiavari, portando a tre le sue vittorie di tappa in questa edizione. La frazione, lunga 195 chilometri, si è svolta da Porcari e ha visto il ciclista dell’UAE tagliare il traguardo primo. Nel frattempo, il portacolori di un’altra squadra continua a indossare la maglia rosa, mantenendo la leadership generale dopo questa tappa. La corsa prosegue con numerosi atleti ancora in lotta per la classifica finale.
Jhonatan Narvaez (UAE) ha vinto anche l’11? tappa del Giro d’Italia 2026, da Porcari a Chiavari di 195 km, dopo quella di 4 giorni fa con arrivo a Fermo e del 12 maggio a Cosenza. Il ciclista ecuadoriano dopo una lunga fuga ha regolato in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar), terzo l’italiano Diego Ulissi (XAT). In ritardo il gruppo maglia rosa, che resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Il gruppo dei migliori è arrivato con un ritardo di oltre 3? dal vincitore di tappa Narvaez.?? Jhonatan Narvaez (UEX) wins in Chiavari!???? Jhonatan Narvaez (UEX)??? Enric Mas (MOV)??? Diego Ulissi (XAT) #GirodItalia pic.twitter.comBH1CQLkncb — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026 Questo articolo Giro d’Italia 2026, Narvaez fa tris: l’ecuadoriano è primo a Chiavari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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