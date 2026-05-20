Giro d’Italia 2026 Narvaez fa tris | l’ecuadoriano è primo a Chiavari Eulalio ancora maglia rosa

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’11ª tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista dell’Ecuador ha conquistato la vittoria a Chiavari, portando a tre le sue vittorie di tappa in questa edizione. La frazione, lunga 195 chilometri, si è svolta da Porcari e ha visto il ciclista dell’UAE tagliare il traguardo primo. Nel frattempo, il portacolori di un’altra squadra continua a indossare la maglia rosa, mantenendo la leadership generale dopo questa tappa. La corsa prosegue con numerosi atleti ancora in lotta per la classifica finale.

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Jhonatan Narvaez (UAE) ha vinto anche l’11? tappa del  Giro d’Italia 2026, da Porcari a Chiavari di 195 km, dopo quella di 4 giorni fa con arrivo a Fermo e del 12 maggio a Cosenza. Il ciclista ecuadoriano dopo una lunga fuga ha regolato in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar), terzo l’italiano Diego Ulissi (XAT). In ritardo il gruppo maglia rosa, che resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Il gruppo dei migliori è arrivato con un ritardo di oltre 3? dal vincitore di tappa Narvaez.?? Jhonatan Narvaez (UEX) wins in Chiavari!???? Jhonatan Narvaez (UEX)??? Enric Mas (MOV)??? Diego Ulissi (XAT) #GirodItalia pic.twitter.comBH1CQLkncb — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026 Questo articolo Giro d’Italia 2026, Narvaez fa tris: l’ecuadoriano è primo a Chiavari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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