Giro d’Italia 2026 Narvaez cala il tris | vittoria a Chiavari davanti a Mas

Da sportface.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, l’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG si è imposto nello sprint finale, aggiudicandosi la vittoria davanti a Enric Mas. La gara si è conclusa a Chiavari, con il ciclista sudamericano che ha ottenuto il suo terzo successo in questa edizione della corsa. La frazione si è disputata su un percorso pianeggiante e ha visto un testa a testa tra i due atleti, con il vincitore che ha prevalso negli ultimi metri.

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L’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG conquista anche l’undicesima tappa del Giro d’Italia battendo Enric Mas nello sprint a due. Terzo posto per Diego Ulissi, Eulalio resta in maglia rosa. Jhonatan Narvaez continua a dominare il Giro d’Italia 2026. Il campione nazionale ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG ha conquistato anche l’undicesima tappa della corsa rosa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri, imponendosi nello sprint finale contro lo spagnolo Enric Mas. Per Narvaez si tratta del terzo successo in questa edizione del Giro dopo le vittorie ottenute a Cosenza e Fermo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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