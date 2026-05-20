Giro d’Italia 2026 Narvaez cala il tris | vittoria a Chiavari davanti a Mas

Durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, l’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG si è imposto nello sprint finale, aggiudicandosi la vittoria davanti a Enric Mas. La gara si è conclusa a Chiavari, con il ciclista sudamericano che ha ottenuto il suo terzo successo in questa edizione della corsa. La frazione si è disputata su un percorso pianeggiante e ha visto un testa a testa tra i due atleti, con il vincitore che ha prevalso negli ultimi metri.

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