Il rapporto tra il primo ministro indiano Narendra Modi e la premier italiana Giorgia Meloni torna al centro dell’attenzione social, alimentando il fenomeno web “Melodi“. Un post di Modi su Instagram, che lo ritrae a Roma con la presidente del Consiglio, ha superato i 5 milioni di like in appena cinque ore. L’ironia sul meme, nato nel 2023 per ironizzare su una relazione inventata tra i due, è stata alimentata dagli stessi leader: martedì sera il premier indiano ha regalato a Meloni le caramelle “Melody”, un momento poi condiviso in un video sui canali social della premier. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Narendra Modi regala a Giorgia Meloni le caramelle Melody, la coppia "Melodi" torna virale sui social

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