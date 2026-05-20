Napoli Tar respinge ricorso contro parcheggio via Bonito | Manca legittimazione a impugnare

Da anteprima24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto un ricorso presentato contro il parcheggio di via Bonito, nel quartiere del Vomero a Napoli. La decisione è arrivata con una sentenza che ha dichiarato inammissibile il reclamo, motivando che il soggetto che lo ha presentato non possedeva la legittimazione a impugnarlo. Il cantiere per la realizzazione del parcheggio era stato avviato l’anno precedente e la questione legale riguarda principalmente la validità del ricorso presentato contro l’intervento in corso.

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Tempo di lettura: 4 minuti Ricorso inammissibile. Il Tar Campania respinge il reclamo contro il parcheggio di via Bonito, il cui cantiere al Vomero si è aperto l’anno scorso. Amarezza tra i 23 ambientalisti e residenti di San Martino, firmatari del ricorso. Chiedevano l’annullamento del permesso a costruire, denunciando presunte irregolarità nell’iter di rilascio al Comune di Napoli. A novembre scorso, al Tar avevano ottenuto anche lo stop cautelare al provvedimento. Sulla vicenda, di lungo corso, è stato peraltro presentato un esposto alla Procura di Napoli. A seguito dell’iniziativa, nel 2025 il pm ha anche aperto un fascicolo. Ma nell’udienza di merito, i giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune e alla società proprietaria del terreno, decisa a realizzare un parcheggio a raso per 64 auto e 8 motocicli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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