Stadio di Pietralata il TAR respinge il ricorso contro il taglio degli alberi | il cantiere riparte

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti di Pietralata contro il taglio degli alberi nello stadio della zona. La decisione permette di riavviare i lavori di abbattimento, sospesi alla fine di aprile. La vicenda ha coinvolto diverse proteste da parte della comunità locale, che aveva presentato ricorso contro le operazioni di potatura e abbattimento. Con questa sentenza, il procedimento legale si conclude e le operazioni possono riprendere senza ulteriori ostacoli.

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