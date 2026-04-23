Servizi energetici e smart city il Tar respinge il ricorso contro il Comune

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso di Getec Italia contro il Comune di Piacenza riguardante servizi energetici e progetti di smart city. La società aveva presentato un'istanza che è stata quindi rigettata, con una condanna alle spese legali a suo carico. La decisione si riferisce a questioni legate a interventi pubblici nel settore energetico e urbano.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso presentato da Getec Italia contro il Comune di Piacenza, condannando la società anche al pagamento delle spese legali. La sentenza conferma la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Inchiesta urbanistica Milano, il Tar respinge il ricorso dei costruttori: devono 80mila euro di Scia al ComuneHome > Cronaca > Inchiesta urbanistica Milano, il Tar respinge il ricorso dei costruttori: devono 80mila euro di Scia al Comune Per i giudici era... Torna al Tar il ricorso dell’Antitrust contro il Comune di CerviaTornerà in discussione al Tar dell’Emilia-Romagna il ricorso dell’Antitrust contro il Comune di Cervia sulle concessioni balneari. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Ue e la bozza contro la crisi energetica: taglio del riscaldamento e incentivi per i mezzi pubblici; Energia, le raccomandazioni Ue contro la crisi: smart working e trasporti pubblici; Crisi energetica: il destino dello smart working è giocare in difesa?; Un giorno di smart working e voucher per le bollette: il piano Ue per disintossicarsi dal petrolio. Più smart working, voucher e mezzi pubblici gratuiti. Il piano UE contro la crisi energeticaLa Commissione europea presenta il piano Accelerate EU: più smart working, voucher energetici per le famiglie e sconti per l'utilizzo dei mezzi pubblici. money.it Servizi energetici: un mercato da 17 miliardi al centro del nuovo studio Energia per competere(Teleborsa) - Il settore dei servizi energetici è sempre più centrale per la competitività del Paese e destinato a crescere entro il 2030, ma il suo potenziale resta in parte inespresso. La domanda è ... finanza.repubblica.it Il mercato dei servizi energetici in Italia ha raggiunto circa 17 miliardi di euro nel 2025, grazie alla domanda di industria, terziario e Pubblica Amministrazione. Al 2030, inoltre, questo valore potrebbe salire potenzialmente a 39 mld €, in uno scenario “accelerat - facebook.com facebook Si è tenuto a Napoli “Transizione energetica in ambito portuale”, organizzato da Assocostieri. Emanuele Corradini, Business Development & Partnership Manager Neta di Eng, ha illustrato la nostra esperienza nella digitalizzazione dei servizi energetici. eng.it/ x.com