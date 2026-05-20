Napoli stop al traffico in piazza Municipio per Città Parthenope in Tour

Sabato 23 maggio, una corsia di piazza Municipio a Napoli sarà chiusa al traffico per alcune ore. La chiusura riguarda una delle corsie principali della piazza e servirà a permettere lo svolgimento dell’evento “Città Parthenope in Tour 2026”. La decisione viene presa per agevolare le attività dell’evento e garantire la sicurezza dei partecipanti. La misura si aggiunge a limitazioni temporanee alla circolazione che interessano diverse zone della città in occasione di questa iniziativa.

Sabato 23 maggio stop alla circolazione in una corsia di piazza Municipio per consentire lo svolgimento dell’evento “Città Parthenope in Tour 2026”. Nuove modifiche alla viabilità nel centro di Napoli in occasione dell’evento “Città Parthenope in Tour 2026”. Il Comune di Napoli ha disposto per sabato 23 maggio un dispositivo temporaneo di circolazione in piazza Municipio con limitazioni al traffico veicolare. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 6:00 alle ore 23:59 e comunque fino a cessate esigenze. Nel dettaglio sarà istituito il divieto di transito veicolare nella corsia di piazza Municipio compresa tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Ferdinando Acton, nella carreggiata adiacente al Castel Nuovo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Napoli, i pedoni spostano l'auto con la forza per far svoltare il bus

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