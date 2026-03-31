Furto alla banca Credem della Riviera di Chiaia | rubati 100mila euro
Nella Riviera di Chiaia si è verificato un furto presso una filiale bancaria, dove sono stati sottratti più di 100.000 euro. La Polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’episodio. La banca ha riferito di aver attivato le procedure di sicurezza e di aver collaborato con le forze dell’ordine.
Furto alla filiale Credem della Riviera di Chiaia, portati via oltre 100mila euro. Indaga la Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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