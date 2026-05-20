Napoli rende omaggio a Guido Donatone studioso della tradizione ceramica del Sud
All'Archivio di Stato di Napoli, domani Giovedì 21 alle ore 16.00, sarà ricordato Guido Donatone. L’evento si inserisce nell'ambito del programma "Dialoghi di Carta. Incontriamoci in Archivio", con il quale l'Archivio di Stato si apre a coloro che operano nel campo della ricerca e della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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