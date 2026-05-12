Torna ‘Ceramica in festa’ | tradizione e futuro della manifattura ferrarese
Torna l’evento “Ceramica in festa”, che si svolge in due giorni con laboratori, dimostrazioni ed esposizioni rivolti al pubblico. L’iniziativa mira a valorizzare la tradizione ceramica del territorio, mettendo in mostra sia le tecniche artigianali storiche sia le possibilità di sviluppo futuro nel settore. Durante l’evento, vengono presentate anche nuove idee imprenditoriali e opportunità rivolte soprattutto ai giovani interessati alla manifattura ceramica.
Due giorni di laboratori, dimostrazioni ed esposizioni aperte al pubblico per valorizzare la tradizione ceramica ferrarese e mostrare come, accanto alla storia e al sapere artigiano, esista anche un futuro fatto di innovazione, nuove idee imprenditoriali e opportunità per i giovani.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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