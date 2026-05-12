Torna ‘Ceramica in festa’ | tradizione e futuro della manifattura ferrarese

Torna l’evento “Ceramica in festa”, che si svolge in due giorni con laboratori, dimostrazioni ed esposizioni rivolti al pubblico. L’iniziativa mira a valorizzare la tradizione ceramica del territorio, mettendo in mostra sia le tecniche artigianali storiche sia le possibilità di sviluppo futuro nel settore. Durante l’evento, vengono presentate anche nuove idee imprenditoriali e opportunità rivolte soprattutto ai giovani interessati alla manifattura ceramica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui