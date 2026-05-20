Città della ceramica Riccardo Biavati Cna | Giusto riconoscimento qui c’è forte tradizione

Riccardo Biavati, presidente di Cna Ceramisti, ha commentato con soddisfazione l’inizio del processo per ottenere il riconoscimento di Ferrara come Città della Ceramica. La decisione si basa sulla presenza di una tradizione ceramica consolidata nella zona e sulla volontà di valorizzarla attraverso il percorso ufficiale. L’annuncio è stato dato ufficialmente da un rappresentante locale, che ha confermato i passi avanti intrapresi per ottenere questa designazione. Il percorso prevede l’adesione di diversi attori locali e il rispetto di specifici requisiti.

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Riccardo Biavati, presidente di Cna Ceramisti esprime compiacimento per l’avvio del percorso di riconoscimento di Ferrara come Città della Ceramica. "È giusto che Ferrara abbia questo riconoscimento e come Cna chiediamo da anni che la nostra città aderisca al circuito Aicc – Città della ceramica". Ferrara ha una forte tradizione ceramica di grafito estense e oggi esprime una grande vitalità di ceramisti con cui si organizza da anni ‘Ceramica in festa’, un’iniziativa che vuole proprio mettere al centro tutte le espressioni artistiche legate al mondo della ceramica. "Un evento voluto proprio per evidenziare il ruolo della ceramica nella nostra città e propedeutico alla richiesta di tale riconoscimento per rafforzare questa identità culturale e aggiungere valore all’attrattività turistica della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Città della ceramica, Riccardo Biavati (Cna): "Giusto riconoscimento, qui c’è forte tradizione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento CNA Salerno al Parlamento Europeo: la direttrice Paolillo porta l’esperienza della ceramica vietreseLa tutela dell’identità produttiva e delle eccellenze artigiane italiane arriva al centro del dibattito europeo. Torna ‘Ceramica in festa’: tradizione e futuro della manifattura ferrareseDue giorni di laboratori, dimostrazioni ed esposizioni aperte al pubblico per valorizzare la tradizione ceramica ferrarese e mostrare come, accanto... BUONGIORNO CERAMICA! 12° edizioneSabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna Buongiorno Ceramica!, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, giunta quest’anno alla sua 12° edizione, che coinvol ... liquidarte.it Le quattro Città della ceramica della Tuscia alla manifestazione Buongiorno CeramicaNewTuscia – VITERBO – Le quattro Città della ceramica della Tuscia – Viterbo, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia – con il coordinamento della Cna di Viterbo e Civitavecchia, partecipano in ... newtuscia.it