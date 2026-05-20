Napoli non solo Maurizio Sarri | c’è una grossa tentazione di Giovanni Manna?

A Napoli il futuro della panchina resta al centro di molte discussioni, specialmente con l’incertezza sul destino di Antonio Conte. Oltre al nome di Maurizio Sarri, si fa strada anche quello di Giovanni Manna, con voci che indicano una possibile tentazione da parte della società. Le trattative e le ipotesi si susseguono, mentre i tifosi attendono di capire quale sarà la decisione finale sulla guida tecnica della squadra. La situazione rimane molto articolata e in continua evoluzione.

Il futuro della panchina del Napoli continua a far discutere e, mentre il destino di Antonio Conte appare segnato, iniziano già a circolare i primi nomi per la possibile successione. In cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis ci sarebbe ancora Maurizio Sarri, profilo che rappresenterebbe un ritorno romantico ma anche tecnico, capace di riaccendere entusiasmo e identità dopo l’era Conte. Attenzione però anche alla posizione del direttore sportivo Giovanni Manna, che potrebbe spingere per un nome diverso: Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal portale AreaNapoli.it, infatti, con il tecnico livornese la scorsa stagione ci sarebbero già stati contatti importanti, al punto che sarebbe stato firmato persino un precontratto poi rimasto congelato dopo la conferma di Conte. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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