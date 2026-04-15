Napoli e il ritorno di Maurizio Sarri

Il Napoli sta valutando la possibilità di riportare in panchina Maurizio Sarri, che ha già guidato la squadra in passato. Questa ipotesi si aggiunge alle recenti discussioni interne sulla scelta dell’allenatore, senza conferme ufficiali al momento. La società sta analizzando le opzioni disponibili, mentre il tecnico si trova attualmente senza un incarico. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con un ritorno dal sapore speciale. Qualora Antonio Conte decidesse di interrompere la sua avventura in azzurro al termine della stagione, tra le ipotesi più suggestive prenderebbe corpo quella di un nuovo matrimonio con Maurizio Sarri, tecnico che ha lasciato un segno profondo nella storia recente del club. Il tecnico sicuramente darebbe piena disponibilità al ritorno. Sarri conosce bene l’ambiente e, soprattutto, ha idee molto chiare su come ripartire. Nel caso di ritorno sulla panchina della SSC Napoli, il tecnico toscano punterebbe subito su alcuni uomini di sua fiducia. In...🔗 Leggi su Dailynews24.it

INTERVISTA AD ANDREA NATALE, IL PROFESSORE CHE HA OPERATO MAURIZIO SARRI

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