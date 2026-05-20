Nel mondo del calcio, le tensioni tra alcuni protagonisti continuano a crescere, con recenti accuse che hanno coinvolto un portiere del team e un ex calciatore. Il portiere, attraverso una querela, ha espresso il suo sdegno nei confronti delle affermazioni fatte dall’ex calciatore riguardo al suo rapporto con l’allenatore. La squadra ha comunque centrato la qualificazione in Champions League, ma all’interno dello spogliatoio si registrano discussioni e malumori.

Il Napoli ha ottenuto l’aritmetica qualificazione in Champions League, ma nonostante l’obiettivo raggiunto, l’aria nello spogliatoio sembra tutt’altro che serena. E i motivi sono molteplici: dall’addio di Conte (che sembra ormai praticamente certo ) alle accuse di Fabrizio Corona nel corso dell’ultima puntata di “ Falsissimo “, suo format Youtube in cui ha parlato di un gruppo di giocatori del Napoli che gli avrebbe offerto soldi per fare una puntata e parlare di Conte, della sua vita privata e un presunto flirt con Antonella Fiordelisi. Tra questi ci sarebbe anche Alex Meret, portiere del Napoli che nel corso di questa stagione si è alternato con Vanja Milinkovic – Savic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, Meret querela Corona dopo le accuse su Conte: “Sdegnato, la verità emergerà”

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