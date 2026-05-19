Alex Meret porta Fabrizio Corona in tribunale | Sdegnato da accuse calunniose prive di fondamento

L’estremo difensore si presenta in tribunale per rispondere alle accuse mosse da Fabrizio Corona, che lo aveva coinvolto in una disputa legale. Meret ha dichiarato di essere sdegnato e di respingere le accuse, che definisce calunniose e prive di ogni fondamento. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in cui sono coinvolte entrambe le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle contestazioni.

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