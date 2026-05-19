Fabrizio Corona ha presentato una querela contro il portiere del Napoli, accusandolo di cospirazionismo nei confronti di Antonio Conte. La vicenda nasce dalle affermazioni fatte dal paparazzo, che ha criticato i metodi dell’ex tecnico, definendoli “nazisti” attraverso un video. Corona ha coinvolto anche altri calciatori nel suo discorso, accusandoli di aver preso parte a una presunta cospirazione contro Conte. La querela per diffamazione è stata presentata in seguito alle dichiarazioni del paparazzo.

Fabrizio Corona accusa i calciatori del Napoli di cospirazionismo contro il tecnico Antonio Conte, tira in ballo Alex Meret, il portiere partenopeo e della nazionale, e si becca una querela per diffamazione. La querela. A far esplodere definitivamente il caso è stata la reazione del portiere del Napoli. Secondo fonti vicine al giocatore, contattate da alcune testate sportive, le dichiarazioni di Corona sarebbero state considerate “illazioni pure e nette”. Per questo motivo, i legali di Meret starebbero preparando una querela. Il nome del portiere azzurro è diventato rapidamente uno dei più commentati sui social. Molti tifosi del Napoli hanno invaso il suo profilo Instagram con messaggi di sostegno, difendendolo e definendolo un professionista serio e rispettoso dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meret querela Corona per le accuse di cospirazionismo contro Antonio Conte. Il paparazzo: “Dal tecnico metodi nazisti” (Video)

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