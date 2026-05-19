Meret querela Corona per le accuse di cospirazionismo contro Antonio Conte Il paparazzo | Dal tecnico metodi nazisti Video
Fabrizio Corona ha presentato una querela contro il portiere del Napoli, accusandolo di cospirazionismo nei confronti di Antonio Conte. La vicenda nasce dalle affermazioni fatte dal paparazzo, che ha criticato i metodi dell’ex tecnico, definendoli “nazisti” attraverso un video. Corona ha coinvolto anche altri calciatori nel suo discorso, accusandoli di aver preso parte a una presunta cospirazione contro Conte. La querela per diffamazione è stata presentata in seguito alle dichiarazioni del paparazzo.
Fabrizio Corona accusa i calciatori del Napoli di cospirazionismo contro il tecnico Antonio Conte, tira in ballo Alex Meret, il portiere partenopeo e della nazionale, e si becca una querela per diffamazione. La querela. A far esplodere definitivamente il caso è stata la reazione del portiere del Napoli. Secondo fonti vicine al giocatore, contattate da alcune testate sportive, le dichiarazioni di Corona sarebbero state considerate “illazioni pure e nette”. Per questo motivo, i legali di Meret starebbero preparando una querela. Il nome del portiere azzurro è diventato rapidamente uno dei più commentati sui social. Molti tifosi del Napoli hanno invaso il suo profilo Instagram con messaggi di sostegno, difendendolo e definendolo un professionista serio e rispettoso dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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