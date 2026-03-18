Nel calcio italiano, la SSC Napoli ha concluso un accordo per la cessione di Fabian Ruiz. Il presidente del club ha richiesto una cifra di 50 milioni di euro per il trasferimento. La squadra ha costruito la propria forza grazie al lavoro del direttore sportivo, che ha selezionato i giocatori seguendo le indicazioni dell’allenatore.

La SSC Napoli è sicuramente una delle squadre più solide del campionato italiano. Questo vincente Napoli ha sicuramente delle fondamenta nel lavoro del ds Giovanni Manna che ha assemblato una squadra fortissima in base alle richieste di Antonio Conte. Ad inizio del percorso si era un po’ scettici su una rapida ripresa. Nonostante gli addii che si sono avuti nel corso degli ultimi anni, il Napoli si è sempre rialzato. Un addio importante, negli scorsi anni, è stato sicuramente Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha lasciato Napoli ormai due anni fa per andare al PSG. La sua cessione è stata però inevitabile in quanto il centrocampista aveva un contratto con il sodalizio campano fino al trenta giugno del 2023. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Argomenti discussi: ADL e la richiesta da 50 milioni di euro per il suo calciatore.

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