Napoli l'asse fra il presidente della Camera di Commercio Fiola e il capo degli industriali Genna potrebbe impensierire Manfredi nel 2027

A Napoli, si parla di un possibile allontanamento tra il presidente della Camera di Commercio e il leader degli industriali, che potrebbe influenzare le prossime elezioni comunali del 2027. Ciro Fiola, infatti, avrebbe in mente di presentare una propria lista, anche se non si tratta di una sfida diretta al momento. Tuttavia, questa scelta potrebbe portare a una dispersione di voti nei Municipi, creando qualche preoccupazione per il sindaco in carica.

Ciro Fiola starebbe pensando a una lista autonoma alle Comunali 2027: non abbastanza da fermarlo, ma potrebbe sottrargli voti nei Municipi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Unione Industriali Napoli, il consiglio generale designa presidente Vittorio Genna

Napoli, parla il neo presidente industriali Genna: critiche a Regione e Comune«Non abbiamo assolutamente idea di cosa possa succedere a Bagnoli dopo la Coppa America.

Napoli, l’asse fra il presidente della Camera di Commercio Fiola e il capo degli industriali Genna potrebbe impensierire Manfredi nel 2027Ciro Fiola starebbe pensando a una lista autonoma alle Comunali 2027: non abbastanza da fermarlo, ma potrebbe sottrargli voti nei Municipi ... fanpage.it

Bilanci e sanzioni, confronto tra commercialisti e Camera di Commercio di NapoliDurante un incontro a Palazzo Calabritto, il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha ribadito il ruolo istituzionale dell’ente nell’applicazione delle norme ministeriali sui bil ... irpiniaoggi.it