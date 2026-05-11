Il nuovo presidente degli industriali ha dichiarato di non conoscere i piani futuri per l’area di Bagnoli in seguito alla Coppa America, affermando di non essere a conoscenza di eventuali strategie messe in atto dal Comune o dalla Regione. Ha inoltre espresso dubbi sulla presenza di un piano strategico specifico per questa zona legato all’evento internazionale.

«Non abbiamo assolutamente idea di cosa possa succedere a Bagnoli dopo la Coppa America. C'è un piano strategico del Comune e della Regione per quest'area o la Coppa America diventerà un esempio di come alla fine si utilizza un'area per sei-sette mesi e poi nessuno sa che cosa succede?». Sono le parole del neo presidente dell'Unione industriali di Napoli, Vittorio Genna, parlando con la stampa in occasione della presentazione del programma di mandato. Genna ha sottolineato che «Quando c'è stato l'Expo a Milano si sapeva già che cosa sarebbe stato fatto in quella zona. A Bagnoli sappiamo che procedono le bonifiche, ma tutto il resto sono sogni o sono cose che ci daranno».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, parla il neo presidente industriali Genna: critiche a Regione e Comune

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