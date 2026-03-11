unione industriali napoli il consiglio generale designa presidente vittorio genna

Il Consiglio Generale dell’Unione Industriali di Napoli ha eletto Vittorio Genna come nuovo presidente. Durante la votazione, sono stati espressi 50 voti a favore su un totale di 79 aventi diritto, su 85 totali. La nomina è avvenuta in un’assemblea che ha visto la partecipazione di quasi tutti i membri disponibili.

Vittorio Genna è stato eletto presidente dal Consiglio Generale dell'Unione Industriali con 50 preferenze a favore, hanno votato 79 degli 85 aventi diritto. Il neo presidente è Co-Fondatore e Ceo di Ala Corporation, attualmente Vicepresidente dell'Unione Industriali Napoli, con deleghe a Infrastrutture, Logistica, Trasporti, Economia del Mare, Competitività del Territorio, Attuazione della Zes Unica, Aree di Sviluppo Industriale. Genna è laureato in Ingegneria Civile con specializzazione in Trasporti presso l'Università Federico II e nel 2018 è stato insignito del titolo di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana".

