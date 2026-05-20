Napoli il futuro post-Conte | parte il sondaggio per il successore

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, si apre ufficialmente la fase di ricerca per il successore di Conte come allenatore della squadra. Nei bar della città, i tifosi discutono sui possibili candidati, mentre un sondaggio locale raccoglie le preferenze tra i tifosi e gli appassionati. I primi dati mostrano alcuni nomi che si distinguono tra quelli più votati, con profili tecnici vari e diversi background. La scelta del nuovo allenatore sembra destinata a seguire un percorso di confronto tra le opinioni raccolte e le indicazioni ufficiali del club.

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? Punti chiave Chi sono i nomi che guidano il toto-allenatore nei bar?. Quali profili tecnici emergono dai primi risultati del sondaggio?. Come influenzerà questa scelta l'identità della squadra nel 2026?. Perché i tifosi si stanno già mobilitando per il post-Conte?.? In Breve Votazione online attiva tramite computer o app per i sostenitori del Napoli.. Ipotesi addio di Conte fissata per la stagione calcistica 20262027.. Sondaggio coinvolge i tifosi nei bar e nei vicoli del centro di Napoli.. Risultati parziali già consultabili per valutare i profili dei candidati successori.. Il dibattito sul futuro della panchina azzurra infuria tra i vicoli di Napoli e nei bar del centro, mentre l’ipotesi di un addio di Conte per la stagione 20262027 spinge i tifosi a interrogarsi su chi possa ereditare la guida tecnica del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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