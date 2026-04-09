A Napoli si apre una possibile fase di cambiamenti nel settore tecnico, con voci che indicano un possibile addio di Antonio Conte e un suo eventuale trasferimento alla guida della nazionale italiana. In caso di addio, il presidente del club ha già individuato alcuni nomi come possibili sostituti. La situazione resta da chiarire, mentre l’interesse pubblico si concentra sulle eventuali mosse future.

Se Antonio Conte dovesse decidere di lasciare Napoli e di mirare a un posto nella Nazionale italiana, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già la sua lista di nomi che potrebbero sostituire il salentino. In pole, resta Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna. I possibili sostituti di Conte a Napoli, Italiano in pole. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno: La Nazionale lo tenta e Antonio Conte non si sottrae. De Laurentiis, d’altro canto, non pone veti e inevitabilmente parte sui media il casting per il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino ormai è il nome più richiesto da tutte le componenti sportive e politiche per guidare nuovamente l’Italia a distanza di dieci anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano, ma non solo: parte il toto nomi del post-Conte a Napoli

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Italiano, ma non solo: parte il toto nomi del post-Conte a NapoliDe Laurentiis ha già la sua lista di nomi che potrebbero sostituire Conte a Napoli. Tra questi, resta un candidato forte Italiano. ilnapolista.it

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