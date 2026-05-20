Napoli si trova al centro di una trattativa che coinvolge un fondo statunitense, secondo quanto riportato nelle indagini. La discussione riguarda aspetti finanziari legati a un club sportivo locale, con piani ritenuti difficili da interpretare da parte di alcuni osservatori. Nel frattempo, il proprietario della squadra ha rifiutato di commentare le mosse recenti e le eventuali trattative in corso. La città, nota per il suo mito di Partenope, resta sotto i riflettori per questa vicenda.

Città di sirene, Napoli. Una, Partenope, pare l’abbia fondata: e il mito vuole che sia ancora sepolta lì, in una chiesa meravigliosa. Sirene che di tanto in tanto prendono a cantare: un canto che si fa sussurro e che a volte, o spesso, inganna. Gli Stati Uniti non c’erano quando Partenope arrivava a Castel dell’Ovo, ma oggi sì, e il canto declinato in azzurro va proprio in quella direzione. Già, l’ha raccontato Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, negli ultimi giorni: il Napoli calcio sarebbe finito nel mirino dei grandi investitori americani. La tempistica d’altronde non è casuale. Con i Mondiali del 2026 alle porte negli Stati Uniti, il calcio europeo è diventato la nuova terra promessa per i fondi d’investimento statunitensi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli e l’inganno di Partenope: la trattativa con un fondo Usa, i piani indecifrabili di De Laurentiis

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