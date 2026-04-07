Si apre una fase di negoziazione tra l’ex allenatore e il presidente di una società calcistica, segnando l’avvio di discussioni ufficiali. Le conversazioni, che coinvolgono i rispettivi rappresentanti, sono iniziate formalmente e riguardano questioni legate a ruoli e accordi futuri. La trattativa si svolge in un clima di riservatezza, senza comunicazioni ufficiali o dettagli pubblici al momento.

È il gioco del fazzoletto tra Conte e De Laurentiis. Ma, soprattutto, è cominciata la trattativa. Nessuno vuole mostrare attaccamento all’altro. Nessuno vuole mostrarsi debole in sede di trattativa. Lo scorso anno, De Laurentiis ci arrivò in una condizione di debolezza. Si ritrovò a inseguire il tecnico che aveva vinto uno scudetto impossibile. E quindi fu costretto a colmare la debolezza in sede di calciomercato e con un aumento personale. Stavolta vuole arrivarci in condizione di parità. Perciò ciascuno dei due fa credere di poter vivere serenamente senza l’altro. Conte dice che se lui fosse il presidente della Figc, penserebbe al suo di nome. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le parole di Conte e De Laurentiis? È cominciata la trattativa

Leggi anche: Futuro Conte, De Laurentiis attua la sua mossa: il piano del Napoli dopo le parole di ieri

Poco rassicuranti le parole di Conte e De Laurentiis ma è anche un gioco delle partiPoco rassicuranti le parole di Conte e De Laurentiis ma è anche un gioco delle parti È il gioco del fazzoletto tra Conte e De Laurentiis.

Napoli-Conte, De Laurentiis smentisce l'addio: la situazione

Temi più discussi: Napoli-Milan, Conte: Scudetto? Non dobbiamo frenare, sperando nei passi falsi dell'Inter; Conte adesso chiede di sanzionare la Russia. Redenzione del M5S?; 1-0 Napoli: le parole di Conte, Politano, Spinazzola e Giovane Streaming | DAZN IT; Conte: Politano, avevo previsto tutto. Vi spiego….

Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente…»Conte ct dell'Italia? Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, risponde così e commenta le parole del tecnico post successo col Milan ... calcionews24.com

Napoli, Conte sorride: Nazionale? Io mi prenderei in considerazione...In casa Napoli si guarda alla vittoria contro il Milan con il sorriso sulle labbra. Il sorpasso sui rossoneri, la consapevolezza di aver nuovamente messo dentro tre punti importanti e di aver ... fantacalcio.it

Trevisani: "Calendario #Inter pari a quello del Napoli. Solo Conte poteva riaprire il discorso" x.com

L'allenatore del Napoli Antonio Conte si gode il successo sul Milan che lo lancia all'inseguimento dell'Inter - facebook.com facebook