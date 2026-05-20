Napoli crollo alla Vela Rossa di Scampia | nessun ferito Evacuate 47 famiglie
Nella notte a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, un edificio storico coinvolto nelle operazioni di demolizione per il progetto di riqualificazione urbana. Non ci sono stati feriti, ma 47 famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno verificando le cause dell’accaduto e le condizioni dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
Paura nella notte a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, dove si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, storico edificio attualmente interessato dalle operazioni di demolizione previste nell’ambito del piano di riqualificazione urbana dell’area. Il cedimento è avvenuto intorno alle 23 all’interno del complesso di viale della Resistenza e, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato il vano ascensore dell’edificio, da tempo disabitato e già parzialmente abbattuto. Un altro crollo, nel luglio del 2024, sempre a Scampia, causò la morte di tre donne. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Crollo Vela Rossa Scampia: il video
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Crollo parziale della Vela Rossa a Scampia, a Napoli, nessun ferito. Ha ceduto il vano ascensori. Allontanate alcune famiglie di un edificio attiguo. #ANSA facebook
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