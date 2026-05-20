Napoli crollo alla Vela Rossa di Scampia | nessun ferito Evacuate 47 famiglie

Nella notte a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, un edificio storico coinvolto nelle operazioni di demolizione per il progetto di riqualificazione urbana. Non ci sono stati feriti, ma 47 famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno verificando le cause dell’accaduto e le condizioni dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

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