Nella notte si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, un edificio situato nel quartiere di Scampia. L’incidente ha portato all’evacuazione di 47 famiglie da un palazzo vicino, poiché i detriti hanno raggiunto anche questa struttura in via Gioberti. Non sono stati segnalati feriti tra le persone coinvolte. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità, che stanno valutando le condizioni dell’edificio crollato e dei residenti evacuati.

È stata una notte di panico a Scampia. Nel quartiere a nord di Napoli è crollata una parte della cosiddetta Vela Rossa, edificio costruito dopo il terremoto del 1980 e destinato alla demolizione completa. La struttura era dunque del tutto disabitata e non risultano persone ferite. Tuttavia la porzione crollata si è sgretolata a ridosso di un condominio adiacente, rendendo necessaria l’evacuazione di 47 famiglie in via precauzionale. Cedimento alla Vela Rosa, cosa è successo a Scampia Evacuate 47 famiglie per motivi di sicurezza La Vela Rossa era già in fase di demolizione Il ricordo del crollo della Vela Celeste Cedimento alla Vela Rosa, cosa è successo a Scampia Il rumore del crollo è stato avvertito in tutta l’area circostante, spingendo molti residenti a uscire di casa temendo inizialmente un terremoto o un’esplosione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crolla parte della Vela Rossa di Scampia nella notte, evacuate 47 famiglie da un palazzo adiacente

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Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione

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