Nella sera del 19 maggio, intorno alle 23, a Scampia si è verificato un forte boato che ha causato il crollo di un troncone della Vela Rossa, un edificio già disabitato e sottoposto a lavori di demolizione. L’incidente ha portato all’evacuazione di 47 famiglie residenti nelle vicinanze, per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Paura nella tarda serata di ieri, 19 maggio, a Scampia, dove intorno alle 23 si è verificato un cedimento strutturale all’interno della Vela Rossa, edificio già disabitato e da tempo interessato da lavori di demolizione. A cedere è stata una parte del vano ascensore del fabbricato, in parte già abbattuto. Fortunatamente non si registrano feriti: soltanto una persona è stata accompagnata in ospedale per controlli medici. Per motivi di sicurezza sono state evacuate 47 famiglie residenti in una palazzina di sei piani situata accanto alla Vela, raggiunta da alcuni frammenti caduti durante il crollo. L’episodio, avvenuto in viale della Resistenza, ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Boato a Scampia, crolla troncone della Vela Rossa: 47 famiglie evacuate

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