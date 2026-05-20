In Italia, le richieste di mutui per l’acquisto della prima casa sono in crescita, con oltre un terzo delle pratiche fatte da giovani sotto i 35 anni. I dati più recenti del Consiglio nazionale del Notariato indicano un aumento del 6,6% nelle compravendite di abitazioni rispetto all’anno precedente. Parallelamente, i finanziamenti bancari richiesti sono saliti del 18,8%, contribuendo a sostenere questa crescita nel mercato immobiliare.

Secondo i dati recentemente elaborati dal Consiglio nazionale del Notariato, le compravendite di abitazioni in Italia sono aumentate del 6,6% su base annua, sostenute dai finanziamenti bancari, saliti a loro volta del 18,8%. Il mercato immobiliare italiano ha ritrovato slancio e, a trainarlo, sono soprattutto i giovani. Con oltre 404 mila mutui erogati nel corso dell’anno, si finanziano anche importi mediamente più elevati. Aumentano gli under 35 che chiedono un mutuo per comprare casa. Come emerso dal dossier notarile, nel 2025 gli acquirenti tra i 18 e i 35 anni rappresentano oggi il 25,6% del totale di chi compra casa in Italia. La quota è maggiore se si guarda ai mutui. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mutui prima casa, la spinta dei giovani: oltre un terzo richiesti dagli under 35

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