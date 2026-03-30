Mutui prima casa in una regione tassi agevolati e nuove regole per giovani e famiglie

La Regione Valle d’Aosta ha annunciato un nuovo piano per sostenere l’acquisto della prima casa. Sono previsti tassi agevolati e regole rinnovate dedicate a giovani, famiglie con fragilità e residenti all’estero. L’obiettivo è facilitare l’accesso alla proprietà immobiliare attraverso iniziative specifiche rivolte a queste categorie. La misura riguarda principalmente mutui e condizioni di finanziamento più favorevoli.

La Regione Valle d’Aosta rilancia le politiche abitative con un intervento mirato a sostenere l’ accesso alla prima casa, puntando su giovani, famiglie fragili e cittadini residenti all’estero. La Giunta ha infatti aggiornato le disposizioni sui mutui agevolati gestiti tramite Finaosta, la finanziaria regionale della Valle d’Aosta. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Legge regionale 32013 che disciplina le Politiche abitative regionali. Mutui regionali prima casa in Valle d’Aosta. Il provvedimento, che sarà operativo dal 1° maggio 2026 dopo l’iter consiliare, amplia la platea dei beneficiari e rende più flessibili le condizioni di accesso ai mutui agevolati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mutui prima casa in una regione, tassi agevolati e nuove regole per giovani e famiglie Articoli correlati Mutui: tassi al 3,47%, rate più leggere e vantaggi per i giovaniTassi sotto il 3,5%: cosa cambia per i mutui e chi ne beneficia Il rapporto dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) fotografa un mercato dei mutui... A dicembre continua la crescita dei prestiti a famiglie e imprese. Media tassi mutui sale a 3,37%A dicembre 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto a novembre (+2,1%),... Seminario Uncem a Bracciano | Le Green Community. Opportunità per una nuova occupazione | 5marzo2026 Una raccolta di contenuti su Mutui prima Temi più discussi: Fondo Prima Casa; Le offerte mutuo prima casa a marzo 2026; Mutui prima casa marzo 2026: confronto offerte green con tassi dal 2,59%; Mutui: rialzi in arrivo. Ecco come risparmiare sulla rata. Mutui prima casa, la Regione prepara nuove disposizioniNovità in arrivo per quanto riguarda i mutui regionali a tasso agevolato per la prima casa previsti nell'ambito della legge regionale 3/2013. La Giunta regionale oggi ha esaminato una proposta di deli ... aostaoggi.it Mutui, tassi stabili. Tensioni e incognite non agitano il mercato immobiliare. I consigli dell’espertoFirenze, 30 marzo 2026 – I tassi dei mutui restano, per ora, su livelli stabili nonostante le tensioni internazionali e le incognite legate alla guerra in Medio Oriente. Chi sta valutando l’acquisto d ... lanazione.it La Giunta regionale ha approvato la delibera che regola i mutui a tasso agevolato per la prima casa. Tra le novità, l'estensione al comparto agricolo, un nuovo accesso al mutuo in caso di separazione e tassi d'interesse dell'0,5% per under35 o nuclei con Isee - facebook.com facebook Mutui prima casa, la Regione prepara nuove disposizioni x.com