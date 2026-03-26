Nella prima metà del 2026, a Bologna sono stati richiesti mutui con un importo medio superiore ai 154.000 euro. La provincia si conferma così come la più costosa dell’Emilia-Romagna in termini di richieste di finanziamenti per l’acquisto di immobili. I dati analizzati si riferiscono ai primi due mesi dell’anno e mostrano un valore più elevato rispetto ad altre aree della regione.

I dati dell’Osservatorio Facile.it – Mutui.it: in regione crescono gli importi e aumentano le richieste di tasso variabile Bologna si conferma la provincia più “cara” dell’Emilia-Romagna per chi chiede un mutuo. Nei primi due mesi del 2026, l’importo medio richiesto nel territorio bolognese ha raggiunto i 154.258 euro, il valore più alto dell’intera regione. Il dato emerge dall’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, che fotografa l’andamento del mercato dei finanziamenti immobiliari nel primo bimestre dell’anno. Analizzando i dati provinciali, Bologna guida nettamente la classifica regionale per importo medio richiesto. Alle sue spalle si collocano Rimini e Modena, seguite da Ravenna, mentre nella fascia centrale si trovano Forlì-Cesena e Parma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Mutui, Bologna è la provincia più cara dell’Emilia-Romagna: richiesti in media oltre 154mila euro

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