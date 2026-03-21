GF VIP 2026 Alessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli | non faccio le sceneggiate | Video Mediaset

Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli sono state protagoniste di un confronto diretto nella casa. Mussolini ha affermato di non fare sceneggiate, mentre Lucarelli era presente durante l’episodio. Il video dell’evento è stato trasmesso da Mediaset. Nessun altro dettaglio sulle dinamiche tra le due partecipanti è stato comunicato.

Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli ancora faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Tra la ex parlamentare e l’opinionista non è ancora arrivato il momento dell’armistizio! GF VIP 2026, Alessandra Mussolini: “Selvaggia Lucarelli non faccio le sceneggiata, sono fatta così!”. Alessandra Mussolini raggiunge la stanza nuvola del Grande Fratello Vip 2026 dove trova una bottiglia di latte. Dallo studio Ilary Blasi le chiede: “ preferisci bere il latte oppure parlare con Selvaggia Lucarelli?”. La Mussolini replica: “ no, voglio parlare con la Lucarelli per capire se è cambiato qualcosa “. L’opinionista incalza: “ visto che hai scelto di palare con me già è molto bello. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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