Alessandra Mussolini ha una strategia per neutralizzare Selvaggia Lucarelli al GF Vip

Alessandra Mussolini, concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di aver deciso di adottare un comportamento più moderato nelle prossime puntate del reality. La decisione arriva dopo uno scontro in diretta con Selvaggia Lucarelli, che ha lasciato la Mussolini con un senso di amarezza. La concorrente ha espresso l’intenzione di essere più calma e controllata nel suo atteggiamento durante le future trasmissioni.

La concorrente del Grande Fratello Vip, amareggiata dopo lo scontro in diretta con Selvaggia Lucarelli, ha elaborato una strategia per le prossime puntate: "Sarò brava e moderata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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