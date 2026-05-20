Cultura tradizioni e progetti Ecco l’estate di Montefiore

È stato diffuso il calendario delle manifestazioni estive 2026 a Montefiore dell’Aso. Il programma prevede una serie di eventi culturali, tradizioni locali e iniziative rivolte alla cittadinanza attiva. Tra le attività inserite nel calendario ci sono spettacoli, sagre e incontri dedicati alla storia e alle usanze del territorio. La proposta si propone di coinvolgere residenti e visitatori, offrendo un calendario che unisce intrattenimento e promozione delle radici della comunità.

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Presentato il calendario delle manifestazioni estive 2026 di Montefiore dell’Aso, un programma che unisce eventi culturali, tradizioni locali, turismo e progetti dedicati alla cittadinanza attiva. La presentazione si è tenuta nella Sala consiliare con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, di Legambiente Marche Aps, della Regione Marche e dell’associazione giovanile Collettivo Ventisette. Il sindaco Nazzareno Ciarrocchi ha spiegato che "il calendario delle manifestazioni estive rappresenti per la comunità un momento importante di programmazione e condivisione. Attraverso eventi culturali, iniziative tradizionali e progetti innovativi, come il Festival Radicarti, vogliamo continuare a valorizzare il nostro territorio, rafforzando il legame tra identità locale, partecipazione e apertura verso le nuove generazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cultura, tradizioni e progetti. Ecco l’estate di Montefiore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Martinsicuro: via al piano estate 2026 tra cultura e tradizioni? Punti chiave Chi sono gli autori che animeranno la rassegna letteraria Neon? Quali grandi nomi della musica terranno il palco ad agosto? Come... Aosta celebra l’artigianato: un’estate ricca di eventi e tradizioniIl cuore pulsante dell’artigianato valdostano si prepara a un’estate di grandi appuntamenti, con la conferma della 57/a edizione della Foire d’été... Tra tradizioni rurali e nuovi progetti: Borgosatollo a In Piazza con Noi x.com Cultura, tradizioni e progetti. Ecco l’estate di MontefiorePresentato il calendario delle manifestazioni estive 2026 di Montefiore dell’Aso, un programma che unisce eventi culturali, tradizioni locali, turismo e progetti dedicati alla cittadinanza attiva. La ... ilrestodelcarlino.it Preservare la tradizione della Calabria tra fondi, aziende e nuovi progettiLa Calabria è una terra in cui la tradizione non appartiene solo al passato: vive ancora nei paesi, nelle feste ... ilreventino.it