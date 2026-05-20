Musica e sport | è il ‘105XMasters’
L’estate a Senigallia si prepara a riprendere con un evento dedicato alla musica e allo sport, chiamato ‘105XMasters’. La manifestazione, che si svolge nella città, coinvolge diverse discipline sportive e incontri musicali, attirando partecipanti e pubblico da varie zone. L’edizione di quest’anno si svolge durante la stagione estiva, con iniziative che si terranno in diverse location. La manifestazione è organizzata con l’obiettivo di offrire un calendario ricco di attività sportive e appuntamenti musicali.
L’estate di Senigallia è pronta a ripartire. E anche quest’anno promette di farlo in grande stile. Dall’11 al 19 luglio torna infatti il festival ‘ 105XMasters ’, organizzato da Skills Comunicazione, che ogni anno trasforma la spiaggia di velluto in un gigantesco playground a cielo aperto fatto di sport, musica, spettacolo ed energia pura. Radio 105, official media partner dell’evento, accompagnerà ogni giornata con animazione, collegamenti live, dirette e una speciale serata-evento. Il countdown scatterà all’alba di sabato 11 (ore 5.36) con l’attesissima Albarun, la corsa sulla spiaggia che, come da tradizione, inaugurerà il festival. Anche per il 2026 il programma si annuncia ricchissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
XMasters Radio 105 Prato Nevoso
Sullo stesso argomento
Leggi anche: 105XMasters 2026, dall'11 al 19 luglio Senigallia capitale dell'estate tra sport, musica e spettacolo
Sport e autismo, tra musica e multisensorialità: l'evento Around Sport a Savignano"Diverso a chi?!" è un evento di divulgazione culturale attraverso uno spettacolo con musica dal vivo, testimonianze, video ed esperienze sensoriali...
L’esercito dei 16.000 invade Treviso! Oggi il centro storico si è trasformato in una festa di sport, musica e sorrisi per la terza edizione della Deejay Ten, organizzata da Radio Deejay. Numeri da record e una città che ha accolto migliaia di runner da t facebook
Solidarietà, musica e colori – La Festa delle Associazioni di Teolo, è in programma sabato e domenica agli impianti sportivi di Bresseo(PD): due giornate dedicate al mondo associativo, allo sport, alla solidarietà, alla musica e alle attività per tutte le età. x.com
Quindi... ho fatto qualcosa Sono un mese in questo nuovo sport e è diventata un'ossessione! Avevo promesso che avrei aspettato a lungo prima di investire. reddit
Musica, c'è Solo per amore su tutte le piattaforme digitaliDa ieri - 18 maggio - su tutte le piattaforme digitali è uscito Il brano Solo per amore, scritto dal maestro Franco Micalizzi (Musica/Produzione) interpretato dal raffinato crooner Angelo Trane. Il ... corrieredellosport.it
CravaStreet Festival, a Pra’ la settima edizione tra musica, sport, cultura e solidarietàIl conto alla rovescia è iniziato: sabato 23 maggio il piazzale di via Cravasco a Pra’ ospiterà la settima edizione del CravaStreet Festival, una giornata di festa, musica, sport, cultura e solidariet ... genovatoday.it