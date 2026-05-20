Musica e sport | è il ‘105XMasters’

L’estate a Senigallia si prepara a riprendere con un evento dedicato alla musica e allo sport, chiamato ‘105XMasters’. La manifestazione, che si svolge nella città, coinvolge diverse discipline sportive e incontri musicali, attirando partecipanti e pubblico da varie zone. L’edizione di quest’anno si svolge durante la stagione estiva, con iniziative che si terranno in diverse location. La manifestazione è organizzata con l’obiettivo di offrire un calendario ricco di attività sportive e appuntamenti musicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui