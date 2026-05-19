105XMasters 2026 dall' 11 al 19 luglio Senigallia capitale dell' estate tra sport musica e spettacolo
Dal 11 al 19 luglio, Senigallia ospiterà il 105XMasters, un evento che coinvolge sport, musica e spettacolo. La manifestazione è organizzata da Skills Comunicazione e si svolge sul lungomare della località marchigiana. Nel corso della settimana, il festival trasformerà il litorale in un’area dedicata ad attività sportive e momenti di intrattenimento. La città si prepara a ricevere numerosi partecipanti, con un programma che comprende diverse iniziative e spettacoli pubblici.
L' estate di Senigallia è pronta a ripartire. E anche quest’anno promette di farlo in grande stile. Dall’11 al 19 luglio torna infatti il 105XMasters, il festival organizzato da Skills Comunicazione che ogni anno trasforma il litorale marchigiano in un gigantesco playground a cielo aperto fatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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