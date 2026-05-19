105XMasters 2026 dall' 11 al 19 luglio Senigallia capitale dell' estate tra sport musica e spettacolo

Dal 11 al 19 luglio, Senigallia ospiterà il 105XMasters, un evento che coinvolge sport, musica e spettacolo. La manifestazione è organizzata da Skills Comunicazione e si svolge sul lungomare della località marchigiana. Nel corso della settimana, il festival trasformerà il litorale in un’area dedicata ad attività sportive e momenti di intrattenimento. La città si prepara a ricevere numerosi partecipanti, con un programma che comprende diverse iniziative e spettacoli pubblici.

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