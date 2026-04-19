Sport e autismo tra musica e multisensorialità | l' evento Around Sport a Savignano

"Diverso a chi?!" è un evento di divulgazione culturale attraverso uno spettacolo con musica dal vivo, testimonianze, video ed esperienze sensoriali da vivere in teatro. L'evento si terrà al cinema teatro "Moderno" di Savignano sul Rubicone il 7 maggio alle 20.45. Interverranno nella serata i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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