Musica e futuro a Ponterosso | i giovani suonano sul palco reale

Venerdì si terrà un saggio pop-rock nel quartiere di Ponterosso, con giovani musicisti che si esibiranno dal palco reale. L’evento coinvolge ragazzi che si alternano sul palco, portando in scena le proprie composizioni. L'iniziativa si inserisce in un progetto rivolto alla musica e alla creatività giovanile, con l’obiettivo di promuovere nuove forme di espressione artistica nel quartiere. La serata rappresenta un momento di confronto tra giovani e pubblico, in un contesto di partecipazione collettiva.

? Domande chiave Cosa accadrà concretamente durante il saggio pop-rock di venerdì?. Come trasformerà questo laboratorio la vita culturale del quartiere?. Chi gestisce la sinergia tra il centro giovanile e i Cantieri Musicali?. Perché questo modello formativo si sta estendendo tra Torrette e Ponterosso?.? In Breve Laboratorio organizzato dai Cantieri Musicali Ancona-Ets presso il CAG di via Flavia 2.. Evento segue precedente incontro del 18 maggio tenutosi presso il centro di Torrette.. Progetto gestito dalla Cooperativa sociale Cooss Marche con l'assessorato alle Politiche giovanili.. Iniziativa mira a trasformare il quartiere di Ponterosso in un motore culturale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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