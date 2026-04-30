? Cosa sapere Settanta studenti di Padova hanno messo in scena lo spettacolo Sogni al Teatro Verdi.. L'iniziativa tra Teatro Stabile e Camera di Commercio supporta l'orientamento scolastico dei giovani.. Mercoledì 29 aprile, il palcoscenico del Teatro Verdi a Padova ha ospitato circa 70 studenti provenienti da quattro istituti secondari di secondo grado per la messa in scena di Sogni, un progetto che trasforma la recitazione in una bussola per le scelte scolastiche future. Davanti a un pubblico composto da 550 persone, tra docenti e compagni di classe, i ragazzi delle scuole Calvi, Scalcerle, Valle e Selvatico hanno dato vita a uno spettacolo nato da un lungo percorso di laboratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, 70 studenti sul palco: il teatro guida il futuro dei giovani

Notizie correlate

Young Masters Ensamble a Chiaravalle: sul palco del teatro "Giacconi" il concerto dei giovani musicisti di ViennaCHIARAVALLE - Sabato prossimo (18 aprile), alle ore 21, presso il Teatro Comunale “Tullio Giacconi” di Chiaravalle si terrà un concerto promosso dal...

Novara: 34 aziende al Castello per il futuro dei giovani studenti? Cosa sapere 34 aziende partecipano al Career Day presso il Castello di Novara il 29 e 30 aprile.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Padova, al via il recupero della residenza Tartaglia: 89 nuovi posti letto per gli studenti nel quartiere Cave; Taglio del nastro per la nuova Casa dello Studente Fusinato; Ingegneria Italia, ridurre gap fra aziende e professionisti Stem; Chiedi chi era Re Giorgio, a Padova Armani spiegato agli studenti con uno speciale evento.

Studenti in scena al Teatro Verdi, al centro le scelte futureIeri mattina, 29 aprile, una settantina di alunni frequentanti quattro istituti padovani ha portato in scena Sogni, una rappresentazione teatrale sull'orientamento scolastico, promossa da Teatro Sta ... padovaoggi.it

Tv7 Tg. . La Santa Messa dal Santuario di San Leopoldo Mandic di Padova - 30/4/2026 - facebook.com facebook

Nel comune di #Occhiobello #Rovigo si ribalta un Tir sulla A13, chiusa e poi riaperta la carreggiata verso Padova. Si sono formate code sino a 7 chilometri. #29aprile #IoSeguoTgr @TgrRai x.com