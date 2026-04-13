Giorgio Panariello sul palco di piazzale Roma con E se domani… | viaggio nel futuro tra risate aneddoti e musica

Sul palco di piazzale Roma, un comico e attore italiano presenta lo spettacolo “E se domani…”, un viaggio nel futuro tra risate, aneddoti e musica. Nel frattempo, Riccione Music City ha annunciato un nuovo evento per l’estate 2026, inserendosi tra gli appuntamenti più attesi del cartellone riccionese. La manifestazione si presenta come un percorso che unisce intrattenimento e musica, con diverse iniziative in programma per la stagione estiva.

Si fa sempre più intenso e trasversale il cartellone di Riccione Music City che per l’estate riccionese 2026 annuncia un nuovo importante appuntamento. A salire sul palco di piazzale Roma, mercoledì 22 luglio, alle 21, sarà infatti Giorgio Panariello. Il celebre comico toscano torna sul palco con.🔗 Leggi su Riminitoday.it "E se domani...", Giorgio Panariello al Teatro Brancaccio“E se domani…”, lo spettacolo di Giorgio Panariello che ha debuttato nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025, forte dell’entusiasmo... “E se domani…”: Giorgio Panariello al Teatro LyrickIn scena giovedì 9 aprile (ore 21) al Teatro Lyrick di Assisi il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, “E se domani…”, un racconto ironico e... Giorgio Panariello – E se domani... | Trailer