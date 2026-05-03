Queensland decine di relitti abbandonati in mare dopo il passaggio del ciclone Koji

Dopo il passaggio del ciclone Koji, sulla costa del Queensland si trovano decine di relitti abbandonati in mare. La stagione estiva si è contraddistinta per condizioni meteorologiche particolarmente severe, che hanno causato il naufragio di numerose imbarcazioni lungo la costa. Le imbarcazioni abbandonate sono disseminate in diverse aree della zona. La presenza di questi relitti rappresenta un risultato diretto delle intense perturbazioni atmosferiche che hanno interessato la regione.

Decine di imbarcazioni giacciono naufragate lungo la costa del Queensland, Australia, dopo una stagione caratterizzata da condizioni meteorologiche estive particolarmente avverse, causate anche dal passaggio del ciclone Koji. Molte sono state abbandonate dai proprietari, lasciando alle autorità statali il compito di occuparsi della bonifica; tuttavia, la lunghezza del processo sta suscitando preoccupazioni riguardo a potenziali danni ambientali. Molti abitanti del posto stanno ancora ripulendo la spiaggia dai detriti mentre le loro case vengono riparate.Sebbene i proprietari delle imbarcazioni siano responsabili della rimozione dei relitti, Maritime Safety Queensland interviene quando questi non agiscono.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Queensland, decine di relitti abbandonati in mare dopo il passaggio del ciclone Koji Notizie correlate Leggi anche: Sutera, l’altra Niscemi della Sicilia: evacuati e abbandonati dopo la frana. E non avrà i risarcimenti del ciclone Harry Ciclone Maila si indebolisce: allerta piogge e venti nel QueenslandIl ciclone Maila, che ha recentemente scatenato la furia di venti a 200 km/h sulle Isole Salomone, in Papua Nuova Guinea e a Bougainville, sta...