Torna dalla festa del suo compleanno e muore in moto a 19 anni chi è la vittima dell’incidente a Ottavia

Archange Pochini, un giovane di 19 anni, è deceduto in un incidente in moto a Ottavia dopo essere tornato da una festa di compleanno. La sera, inizialmente prevista come un momento di svago, si è conclusa con un tragico evento che ha coinvolto il ragazzo. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora nota. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra amici e familiari.

Chi era Archange Pochini, il ragazzo morto nell’incidente a Roma. Una notte che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia. Archange Pochini, 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella periferia nord di Roma, nella zona di Ottavia. Il giovane stava tornando a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno quando la moto che guidava si è schiantata contro un palo. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in viale Giardino di Ottavia, una delle arterie principali del quartiere. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Torna dalla festa del suo compleanno e muore in moto a 19 anni, chi è la vittima dell’incidente a Ottavia Davide muore 19 anni investito mentre torna in bici dalla discoteca: la verità dai video dell’incidenteIl 19enne Davide Borgione è morto a Torino investito mentre tornava in bici dalla discoteca. Motociclista di 19 anni si schianta con la moto contro un palo a Ottavia (Roma), morto sul colpoDramma nella notte a Ottavia, zona di Roma dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con la moto. Contenuti utili per approfondire Torna dalla festa del suo compleanno e.... Temi più discussi: Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiere; Al Pala Gianni Asti torna la Festa della Matematica: oltre mille studenti tra sfide logiche e gioco di squadra; Il 6 aprile torna a Boves la Festa delle Leve; La Festa delle Offerte di primavera di Amazon torna il 10 marzo. Ma sono già partiti i primi sconti. Torna a Boves la Festa delle Leve nel tradizionale giorno di PasquettaTorna a Boves la Festa delle Leve nel tradizionale giorno di Pasquetta: lunedì 6 aprile uno degli eventi più sentiti dalla comunità bovesana ... ideawebtv.it Torna la festa del mandorlo ad Arquà PetrarcaIn programma il primo marzo, ma in caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 8 marzo 2026. Tutti i dettagli ... padovaoggi.it Nei prossimi giorni forse torna la pioggia (ma intanto c'è il sole) - facebook.com facebook Gioia Bremer, torna in nazionale dopo quasi 2 anni: Ancelotti lo ha preconvocato x.com