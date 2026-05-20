Mozione per l’istituzione degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari | al Consiglio del 3 giugno la proposta del Consigliere Giuseppe Marasco

Da ilsipontino.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la riunione del Consiglio comunale prevista per il 3 giugno, verrà discussa una mozione presentata dal consigliere Giuseppe Marasco riguardante l’istituzione di una figura di Ispettori Ambientali Comunali Volontari. La proposta si focalizza sulla creazione di un organismo formato da cittadini volontari incaricati di monitorare e segnalare eventuali criticità ambientali sul territorio. La mozione contiene dettagli sulle modalità di selezione, i compiti assegnati e le eventuali risorse necessarie per avviare il progetto.

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Il Consigliere comunale di Manfredonia e Comandante Nazionale del Corpo Volontari CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali, Giuseppe Marasco, interverrà al Consiglio comunale convocato per martedì 3 giugno 2025, ore 15:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per discutere la mozione presentata al punto 3 dell’ordine del giorno: “Costituzione, approvazione, formazione e giuramento degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari dell’A.S.E. e del Comune di Manfredonia”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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