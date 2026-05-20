Moviola Friburgo Aston Villa | tutti gli episodi della finale di Europa League

Alle 21 si gioca la finale di Europa League allo stadio di Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. La partita viene seguita con attenzione anche attraverso le immagini della moviola, che analizza tutti gli episodi chiave sul campo. Durante l'incontro vengono rivisti vari interventi dei giocatori, con decisioni prese dall'arbitro in base alle immagini riproposte in tempo reale. La moviola serve a chiarire eventuali decisioni controverse, contribuendo a determinare l'esito della finale.

Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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