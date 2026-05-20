Friburgo Aston Villa LIVE | sintesi risultato cronaca della finale di Europa League
Alle ore 21:00 si è disputata allo stadio di Istanbul la finale di Europa League tra il Friburgo e l'Aston Villa. La partita ha avuto inizio alle 21:00 e si è conclusa con il risultato finale. Durante la gara sono state registrate le azioni salienti e le occasioni da gol di entrambe le squadre. La cronaca dell'incontro ha evidenziato i momenti più significativi, con gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.
«Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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