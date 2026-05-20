Friburgo Aston Villa LIVE | sintesi risultato cronaca della finale di Europa League

Alle ore 21:00 si è disputata allo stadio di Istanbul la finale di Europa League tra il Friburgo e l'Aston Villa. La partita ha avuto inizio alle 21:00 e si è conclusa con il risultato finale. Durante la gara sono state registrate le azioni salienti e le occasioni da gol di entrambe le squadre. La cronaca dell'incontro ha evidenziato i momenti più significativi, con gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

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