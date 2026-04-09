Moviola Bologna Aston Villa LIVE | gli episodi chiave della sfida di Europa League | ecco cosa è successo

Durante i quarti di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa, l'arbitro Schärer ha gestito l'incontro che si è concluso con alcune decisioni controverse. La moviola ha analizzato alcuni episodi salienti, tra cui un calcio di rigore assegnato e un possibile fallo in area di rigore. La partita si è svolta sotto la direzione dell'arbitro, con decisioni che sono state oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Sarri Lazio, futuro in bilico! Il club riflette e pensa già al sostituto: individuati due profili! Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Bologna-Aston Villa, dove vederla oggi in diretta e streaming: orario e formazioni ufficialiQuesta sera alle 21:00 si gioca Bologna-Aston Villa, gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La diretta esclusiva sarà su Sky in TV e in streaming. fanpage.it

Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni, orario e diretta tvBologna-Aston Villa, sfida europea al Dall’Ara: Italiano cerca l’impresa contro Emery nella notte di Europa League. football-magazine.it

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