Movida violenta pugno in pieno volto a giovane aragonese | naso rotto e 42 giorni di prognosi

Da agrigentonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Leone si è verificato un nuovo episodio di violenza tra giovani, con un ragazzo di 19 anni originario di Aragona che è stato colpito al volto da un coetaneo di Agrigento. L'aggressione, avvenuta senza motivo apparente, ha causato alla vittima la rottura del naso e una prognosi di 42 giorni. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi di movida violenta che si sono verificati recentemente in zona.

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Ennesimo episodio di violenza fra giovani a San Leone dove un 19enne di Aragona è stato inspiegabilmente aggredito da un ragazzo di Agrigento di poco più grande. I due pare che si conoscessero, stavano entrambi trascorrendo la domenica sera in un noto locale del viale delle Dune. Il giovane. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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