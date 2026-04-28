Nel cuore della città, i carabinieri sono intervenuti davanti alla discoteca Vivi – Le Grotte a causa di una rissa tra alcuni giovani. L’episodio ha suscitato polemiche da parte dell’opposizione, che ha richiamato l’attenzione sulla situazione della movida locale. Sono stati avviati controlli più stringenti per cercare di contenere episodi di violenza giovanile nelle zone frequentate dai ragazzi.

Carabinieri fuori dalla discoteca Vivi – Le Grotte per una rissa tra alcuni giovanissimi, scatta la polemica dell’opposizione. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 nel centro storico, all’uscita della discoteca Vivi – Le Grotte (completamente estranea ai fatti), secondo le segnalazioni raccolte dal capogruppo di opposizione, Mattia Polazzi, si sarebbe verificata una rissa con momenti di forte tensione che hanno allarmato residenti e presenti. "Parliamo di una rissa con giovanissimi nel pieno centro storico, nel cuore del paese e in piena notte. Un episodio grave che dimostra come la situazione della sicurezza a San Pietro stia progressivamente sfuggendo di mano – dichiara Polazzi –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra ragazzini in pieno centro: "Movida violenta, ora più controlli"

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