Preso a pugni dentro al circolo | naso spaccato e trenta giorni di prognosi

Da firenzetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato all’interno di un circolo, dove un uomo è stato colpito con un pugno. L’aggressore ha rotto il setto nasale, causando un trauma che ha richiesto una prognosi di trenta giorni. La prognosi potrebbe essere estesa in quanto l’uomo non riesce più a respirare normalmente da una delle narici e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

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Setto nasale rotto e 30 giorni di prognosi. Probabilmente aumenteranno, perché l'uomo da una narice non respira più e dovrà essere operato. È stato ridotto così un uomo di 42 anni dopo essere stato aggredito all'interno del circolo Arci 'La Costituzione' di Quinto Basso, nel Comune di Sesto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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