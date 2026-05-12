Preso a pugni dentro al circolo | naso spaccato e trenta giorni di prognosi

Un episodio di violenza si è verificato all’interno di un circolo, dove un uomo è stato colpito con un pugno. L’aggressore ha rotto il setto nasale, causando un trauma che ha richiesto una prognosi di trenta giorni. La prognosi potrebbe essere estesa in quanto l’uomo non riesce più a respirare normalmente da una delle narici e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui